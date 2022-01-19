В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошел взрыв на нефтепроводе

В городе Кахраманмараш на юго-востоке Турции произошел взрыв на нефтепроводе

2022-01-19 09:17:35

2022-01-19 09:17:35

2022-01-19 09:17:35

2022-01-19 09:17:35

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