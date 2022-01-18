Еще 26 дворов благоустроят в районе на севере Самарской области

В Красноярском районе Самарской области в 2022 году намерены благоустроить еще 26 дворовых территорий. Об этом сообщает региональное правительство.

В поселке Красный Яр работы пройдут в восьми дворах, в селе Белозерки – в трех. В поселке Мирный и селе Хилково планируется благоустроить по четыре локации, а в поселках Волжский, Новосемейкино и Новый Буян – по две.

Также обновление пройдет на одной дворовой территории в поселке Светлое поле, пишет НИА «Самара».

Местные жители всех населенных пунктов уже одобрили установку скамеек, урн, асфальтирование входных групп. Кроме того, в Мирном и Новом Буяне планируется сделать ограждение.

С 2019 по 2021 году в Самарской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» привели в порядок 505 общественных пространств и 947 дворов.