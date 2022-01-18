Более полусотни мест для Крещенских купаний обустроят в Тверской области

В 35 муниципалитетах Тверской области будет организовано 53 места для Крещенских купаний. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Твери можно будет окунуться на Волге выше по течению от пирса речного вокзала, на набережной Афанасия Никитина (напротив здания ТвГТУ).

Две купели будут доступны в Калининском районе: на Орше в деревне Савватьево и на Волге в деревне Красново. В Вышнем Волочке купель появится на реке Цна, на озере Мстино в посёлке Солнечный, на Вышневолоцком водохранилище в посёлке Красномайский, на озере Судомля в селе Осечно. Крещенские купания в Осташковском округе пройдут на Селигере в Нило-Столобенской пустыни и у Житенного Богородицкого женского монастыря, пишут Тверские ведомости.

На местах проведения Крещенских купаний в ночь и днём 19 января будут дежурить полицейские, сотрудники МЧС региона, медики, представители органов самоуправления.

