Около 3 млн рублей направят на отлов бездомных собак в Орске

В Орске (Оренбургская область) в 2022 году намерены направить на отлов и стерилизацию бродячих животных около 3 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным властей, средства в размере 2,9 млн рублей будут выделены из казны региона в качестве субвенции. Сумма в этом году на эти цели на 600 тыс. рублей больше, чем в 2021-м, уточняет ИА «Урал56.ру».

Подрядчика планируют выбрать в феврале. До конца года он должен будет отлавливать бездомных животных и доставлять их в приют, а также лечить, прививать и стерилизовать.

В конце прошлого года компания «Азовская судоверфь» провела «разъяснительные беседы» с бродячими псами и попросила не нападать на людей, которые проходят по территории предприятия. Также в социальных сетях появилась фотография документа, в котором от имени директора организации докладывают департаменту ЖКХ Азова о том, что вожаку группы собак было указано на усиление ответственности за нарушения и противоправные действия.