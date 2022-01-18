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Памятник основателю Тобольска установят на набережной Курдюмки

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В Тобольске (Тюменская область) подвели итоги голосования по выбору места для установки скульптурной композиции, посвященной основателю города Даниле Чулкову. О результатах глава Тобольска Максим Афанасьев рассказал на своей странице в Instagram.

«За вариант установки на набережной реки Курдюмка в Нижнем Посаде проголосовал 1471 человек, а за вариант разделения композиции на «Ладью» в Нижнем Посаде и скульптурную композицию Чулкову у гостиницы «Сибирь» — 1410 человек», — цитирует мэра портал «Наш город».

Афанасьев поблагодарил горожан за активность и подчеркнул, что идея вынести этот спорный вопрос на обсуждение Общественной палаты была верной.

Голосование по выбору места для памятника Даниле Чулкову завершилось 14 января. Победителем признана набережная реки Курдюмки.

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