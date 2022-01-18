Spotify создал личный кабинет на сайте Роскомнадзора

Аудиостриминговый сервис Spotify зарегистрировал личный кабинет на сайте Роскомнадзора. Соответствующая запись появилась в реестре ведомства. Тем самым Spotify исполняет так называемый закон о приземлении иностранных компаний, сообщает телеканал «Известия». Он обязывает зарубежные интернет-компании, суточная аудитория которых превышает 500 тыс. пользователей, регистрироваться на сайте Роскомнадзора. Ранее личный кабинет на сайте РКН зарегистрировала Apple. Так же по требованию закона иностранные компании должны открыть представительства в России. Помимо Apple и Spotify требования РКН обязаны исполнить Google, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Pinterest и Twitch и другие сервисы.

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