Goldman Sachs прогнозирует рост стоимости Brent до $100 за баррель

Аналитики банка Goldman Sachs прогнозируют, что уже этим летом европейская эталонная марка нефти Brent подорожает до $100 за баррель. В связи с этим эксперты финансовой группы повысили прогноз средней цены североморской смеси в нынешнем году почти на 20% — с $81 до $96 за бочку. А в 2023-м стоимость барреля Brent составит в среднем $105 за баррель, а не $85, как полагали ранее. Среди главных причин подорожания нефти аналитики назвали общий рост мирового спроса, сокращение добычи в некоторых странах — участницах сделки ОПЕК+ и высокую промышленную активность в Китае, передает телеканал «Известия». В ноябре прошлого — январе нынешнего года средний дефицит нефти в глобальном масштабе составлял, по данным Goldman Sachs, полмиллиона баррелей в сутки.

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