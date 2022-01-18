Meta извинилась за блокировку страницы делегации РФ в Вене

Meta назвала причину блокировки страницы делегации РФ на переговорах в Вене. Представитель корпорации указал на автоматическую ошибку, передает телеканал «Известия». Компания извинилась перед пользователями за неудобства. Контент делегации РФ забанили 14 января во время саммита по безопасности. Причиной назвали запрещенную информацию на странице. 17 января соцсеть восстановила доступ к информации делегации.

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