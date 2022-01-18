Отремонтированный стадион введут в эксплуатацию в Люберцах в 2024 году

В подмосковных Люберцах в 2024 году введут в эксплуатацию реконструированный стадион «Торпедо». Контракт на проведение необходимых работ уже заключен, сообщает пресс-служба регионального министерства строительства.

Объект модернизируют в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Планируется обустроить трибуны и футбольное поле с подогревом, площадки для сдачи ГТО, восемь беговых дорожек. Кроме того, будет построен ФОК.

На территории появятся парковки и зоны отдыха, специалисты проведут озеленение, пишет «Подмосковье сегодня».

В 2022 году в Московской области собираются построить порядка 60 объектов социального назначения, в том числе спортивные объекты.