В Сочи самолеты не могут сесть из-за сильного ветра

В Сочи самолеты не могут сесть из-за сильного ветра

2022-01-18 15:34:09

2022-01-18 15:34:09

2022-01-18 15:34:09

2022-01-18 15:34:09

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