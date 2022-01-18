Ограничение движения ввели на трассе М-5 в Татарстане из-за снега

В Татарстане вводят временные ограничения движения по трассе М-5 «Урал» из-за сильного снегопада. Они затронут автобусы, грузовики и такси.

С 14:15 по местном времени закрыты отрезки с 1239-го по 1240-й км, с 1243-го по 1245-й км и с 1253-го по 1257,5 км в Бугульминском районе. Также ограничения введены на участке с 1257,5 до 1280-го км в Бавлинском районе. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Предполагается, что ограничения будут действовать до 18 часов. Время может быть скорректировано в зависимости от изменений погодных условий.

Также ограничения на трассе М-5 «Урал» действуют в Башкортостане и Оренбургской области.