Минцифры предложило выпустить ноутбуки с российскими процессорами
Российские процессоры могут начать использовать в ноутбуках. Комплектующие Минцифры предложило Lenovo, HP и Acer. Первая партия может составить 50 тыс. устройств, сообщает телеканал «Известия». Производители оказались готовы к диалогу. Компании стремятся увеличить темпы локализации в России. Промышленное производство запланировано на 2023 год. К этому времени зарубежное оборудование должно быть полностью совместимо с российской микроэлектроникой.
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