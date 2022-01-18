Вынесение решения о мере пресечения Порошенко отложили до 19 января
Решение суда о мере пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко отложили до 19 января, передает телеканал «Известия».
Бывший лидер страны считает дело против себя заказом президента Украины Владимира Зеленского и предпринимателя Игоря Коломойского. Обвинение просило ареста Порошенко или залог в $35,7 млн. Сторонники экс-президента считают, что суд, перенесший заседание на 19 января, испугался народного гнева.
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