В России хотят отметить НДФЛ от сдачи вторсырья. Речь идет о пластике, стекле, резине и макулатуре. Мера направлена на рост объемов переработки отходов, передает телеканал «Известия».

Новую версию поправок хотят внести в Налоговый кодекс РФ. Минпромторг уже разослал бизнесу документ для обсуждения. Предполагается, что налогом будут облагаться суммы от продажи лома и отходов черного и цветных металлов. Положение касается доходов, превышающих 4 тыс. рублей. Сейчас НДФЛ уплачивается с любой суммы.

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