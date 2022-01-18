Кондитерские изделия в России могут подорожать в феврале
Кондитерские изделия в РФ могут ощутимо подорожать в феврале, передает телеканал «Известия».
Производители сладостей поднимут цены с первого числа следующего месяца. Речь идет о пяти крупнейших изготовителях рынка. Mondelez заявил об увеличении стоимости продукции до 19%. «Хлебпром», его продукция — это торты «Услада» и шоколад «Частная галерея», поднимет цены на кондитерские изделия до 23%. Компании объясняют подорожание ростом цен на упаковку и сырье: муку, пальмовое масло и меланж.
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