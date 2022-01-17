Систему пожаротушения обновят в Ледовом дворце в Набережных Челнах

В Набережных Челнах (Татарстан) на обновление системы пожаротушения и дымоудаления в Ледовом дворце выделят 72 млн рублей. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев.

По его словам, нынешняя система исправно работает, все соответствующие документы в норме, однако само здание возвели 20 лет назад. Оборудование сильно устарело, в связи с чем необходимо дополнительное финансирование.

На обновление систем пожаротушения и дымоудаления, работающих по современным стандартам, потратят 72 млн рублей. Их выделят из городского бюджета, пишет InKazan.ru.

Как отмечает издание, в конце декабря 2021-го Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и халатности после проверок МЧС, ФСБ и прокуратуры в Ледовом дворце. Тогда стало известно о неработающей системе автоматического пожаротушения и неисправности системы дымоудаления.