Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП на Ставрополье

В Ставропольском крае в результате лобового столкновения автомобилей погиб человек, еще пятеро, в том числе годовалый ребенок, получили травмы. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2106 двигался в направлении Буденновска, когда выехал на встречку и врезался в ВАЗ-2114. С места происшествия в районную больницу Благодарненского горокруга доставили шестерых человек, пишет NewsTracker.

Среди госпитализированных: водители обоих транспортных средств и четверо пассажиров, включая годовалую девочку. Через некоторое время в реанимации скончался водитель «шестерки».

Как отмечают в УГИБДД, проверка показала, что дорога в месте ДТП не была скользкой. Помехи для нормальной видимости также отсутствовали. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

16 января в Воронежской области произошло ДТП с участием грузовика. В результате погибли три человека, также пострадал ребенок. Возбуждено уголовное дело.