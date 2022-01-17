Детскую поликлинику отремонтировали в Александровске-Сахалинском

В городе Александровск-Сахалинский Сахалинской области после капремонта открылась детская поликлиника. В здании 1985 года постройки такие масштабные работы провели впервые. Рабочие заменили сети водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции и электроснабжения. Обновлены кабинеты, заменены двери, напольное и настенное покрытие.

«В целом добавилось пространства, стало больше света», — отметила заместитель главного врача Александровска-Сахалинской центральной районной больницы Елена Бабинец.

В этом году преобразования ожидают Курильскую, Холмскую районную больницу, а также Синегорскую участковую больницу и детскую поликлинику Южно-Сахалинска. В Александровске-Сахалинском запланирован капитальный ремонт нескольких отделений ЦРБ, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Напомним, в селе Дальнее Сахалинской области построят поликлинику. Медучреждение планируется возвести в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Сахалинской области». Сумма контракта с подрядной организацией составит 761 млн рублей. Поликлиника будет рассчитана на 120 посещений в смену. Посетителям будут доступны стоматологическое и рентгенологическое отделения, процедурная по забору крови и вакцинации, отделение функциональной диагностики и восстановительного лечения. Будет и дневной стационар с палатами на восемь мест.