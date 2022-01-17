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Экономист оценил прогноз руководителей об улучшении состояния мировой экономики

Экономист Абрамов: оптимизм CEO компаний, ожидающих улучшения экономики, в определенной мере обоснован
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Оптимизм руководителей крупных глобальных компаний, ожидающих улучшения экономики в 2022 году, в определенной мере обоснован, но стоит обратить внимание на тревожные данные Всемирного банка, который на днях скорректировал прогноз темпов роста ВВП в мире на этот год. Об этом заявил «Известиям» Александр Абрамов, доцент РАНХиГС, в понедельник, 17 января.

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Ранее в этот же день в консалтинговой компании PwC сообщили, что 77% опрошенных руководителей крупнейших компаний мира ожидают в 2022 году улучшения глобальной экономики. 41% респондентов считает США одной из ведущих стран по перспективам роста компаний в течение этого года. Самый высокий уровень оптимизма в Индии, где глобального роста экономики ожидают 94% опрошенных CEO компаний.

Согласно январскому докладу «Перспективы мировой экономики» Всемирного банка, прогноз по росту мирового ВВП в этом году был понижен до 4,1% с прогнозируемых в июне 4,3%. По итогам 2021 года оценка подъема глобального ВВП была сохранена на уровне 5,6% — это самое высокое пострецессионное повышение за 80 лет. Это совпало с июньским прогнозом по росту мировой экономики.

«В текущем году экономики стран действительно продолжат восстановление, пандемия, вероятно, постепенно будет отступать, а умеренно высокая инфляция вместе с осторожным повышением ставок центральных банков развитых стран позволят компаниям зарабатывать приличную прибыль. Но я бы обратил внимание и на некоторые тревожные нотки», — сказал Абрамов.

Кроме данных скорректированного прогноза Всемирного банка эксперт рассказал о том, что «есть и более тревожные данные», показывающие, что во многих странах сокращается численность экономически активного населения, продолжает снижаться факторная производительность, медленно растет потребительский спрос, всё более острыми становятся торгово-экономические противоречия. Он считает, что в таких условиях вскоре после пандемии экономики многих стран могут вернуться к тому состоянию, в котором они пребывали до пандемии: с низкими темпами роста, низкой инфляцией и очень низкими процентными ставками.

Для крупных компаний это будет означать менее оптимистичные реалии, констатировал доцент РАНХиГС.

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