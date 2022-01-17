Инвалиды смогут получать компенсации по ОСАГО в беззаявительном порядке

Инвалиды будут автоматически получать компенсации по ОСАГО — об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Постановление правительства подписано и вступило в силу, сообщает телеканал «Известия». По закону возвращается половина стоимости полиса. Теперь для этого не нужно подавать документы в учреждения соцзащиты. Заявление можно направить через единый портал госуслуг.

Также решено изменить порядок подключения домов к электросетям. Провода будут прокладывать профильные организации, а не застройщики. Подключение к электроэнергии станет доступным во время стройки.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.