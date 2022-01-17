Поселок расселят в Томской области из-за подтоплений и ветхой дамбы

Власти Томской области намерены расселить поселок Вознесенка, в котором регулярно наблюдаются подтопления из-за ветхой дамбы. Специалисты собирают информацию о количестве постоянных жильцов, а также скота.

Противопаводковая дамба была построена в 1960-е годы и пришла в ветхое состояние. Кроме того, оказался размыт берег реки Чулым. Из-за этого подтопления в Воскресенке наблюдаются ежегодно. Власти рассматривали несколько вариантов решения проблемы, в том числе ремонт существующей дамбы или строительство новой. В администрации уточнили, что расселение 30 домов в паводковой зоне обойдется дешевле, чем работы на гидротехническом сооружении. Об этом пишет РИА «Томск».

До марта 2022 года специалисты будут проводить опрос в поселке. Власти установят, сколько людей проживают в поселке на регулярной основе, а сколько используют дома в качестве дачных. На начало 2021 года в поселке регулярно проживали 60 человек. Для расселения поселка территорию требуется признать зоной ЧС.

Суд обязал администрацию Асиновского городского поселения укрепить дамбу. На текущей момент в месте обрушения берегов организованы дополнительные насыпи.