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Сумма ущерба от беспорядков в Алма-Ате выросла до $260 млн

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Сумма ущерба от беспорядков в Алма-Ате выросла до $260 млн, сообщил заместитель акима города Ильяс Усеров. Большую часть убытков понесли представители бизнеса, передает телеканал «Известия». Существенно пострадали непродовольственные магазины. Разрушены административные здания, сожжены десятки автомобилей. Власти города продолжают оценивать ущерб.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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