Сумма ущерба от беспорядков в Алма-Ате выросла до $260 млн
Сумма ущерба от беспорядков в Алма-Ате выросла до $260 млн, сообщил заместитель акима города Ильяс Усеров. Большую часть убытков понесли представители бизнеса, передает телеканал «Известия». Существенно пострадали непродовольственные магазины. Разрушены административные здания, сожжены десятки автомобилей. Власти города продолжают оценивать ущерб.
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