Сумма ущерба от беспорядков в Алма-Ате выросла до $260 млн

Сумма ущерба от беспорядков в Алма-Ате выросла до $260 млн

2022-01-17 11:15:54

2022-01-17 11:15:54

2022-01-17 11:15:54

2022-01-17 11:15:54

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