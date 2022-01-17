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Назван виновник скандала с арт-объектом «Киты» в Челябинске

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Главный архитектор Челябинска Павел Крутолапов получил выговор после скандала сначала с установкой, а затем с исчезновением арт-объекта «Киты» на набережной реки Миасс в Челябинске. Об этом на аппаратном совещании 17 января сообщила мэр города Наталья Котова.

По ее словам, во время служебной проверки выяснилось, что при разработке концепции праздничного светового оформления главный архитектор не полностью изучил пространство, где планировалось установить арт-объект, а также материалы и особенности его конструкции. Из-за этого город мог бы купить композицию, не отвечающую функциональным и эстетическим требованиям.

ИА «Ура.ру» уточняет, что появление на набережной фигур трех китов из проволоки и кусочков блестящего пластика на пластиковых стяжках вызвало возмущение местных жителей. Они усомнились в том, что композиция может стоить порядка 10 млн рублей.

Независимую экспертизу поручила провести глава города, ситуацией также заинтересовалась прокуратура. В итоге арт-объект демонтировали. Власти отказались платить по контракту его создателям.

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