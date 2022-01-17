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В бундестаге оценили возможность возвращения РФ в G7

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Возвращение РФ в формат G7 — желательно. Об этом в интервью «Известиям» заявил депутат комитета бундестага по внешней политике от СДПГ Ральф Штегнер.

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«Я бы назвал это желательным, если мы говорим о последовательном достижении этой цели. Это только моя личная оценка. Что касается реальной ситуации, то это может случить только, когда мы добьемся прогресса по тем вопросам, которые обсуждаются сегодня», — заявил «Известиям» депутат.

По его словам, в этом контексте стоит учитывать смену правительства в США, «несмотря на все противоречия между нами и американской стороной, накопленные из-за периода правления Трампа».

«Я считаю, что социал-демократическое правительство в Германии — большой двигатель для развития подобных диалогов», — отметил Ральф Штегнер.

В интервью «Известиям» немецкий депутат также рассказал о необходимости восстановления «нормандского формата», возможности встречи канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным и безвизовом режиме для российской молодежи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Без России гарантировать безопасность в Европе невозможно»

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