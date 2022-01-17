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Герой комедий Джим Керри годами принимал антидепрессанты

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Джим Керри 17 января отмечает 60-летний юбилей. Запомнившийся многим комичными ролями в кино, артист не редко боролся с приступами депрессии, а за два десятилетия с момента «Вечного сияния чистого разума» ему удалось сыграть только три роли, соответствующие развитию его личности и таланта.

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Мальчик из канадской глуши, мечтающий о карьере стендапера, безуспешно пытался реализовать мечту. Первое его выступление было провальным. Его выгнали из школы, много лет он сидел на таблетках, борясь с депрессией. А потом сделал ставку на пародирование знаменитостей и стал востребованным. Керри сумел даже получить небольшую роль в картине Копполы «Пегги Сью вышла замуж».

Главным оружием Керри всегда была пластика, его даже прозвали Резиновым Лицом. Рецепт успеха он нашел в начале 1990-х, когда сыграл Эйса Вентуру — эксцентричного звериного детектива, который умеет разговаривать анусом, понимает язык животных и презирает людей, кроме одной симпатичной брюнетки.

Керри сам писал сценарий, придумал кучу шуток и сделал образ Эйса олицетворением революции, анархии и мессианства — ему сразу же доверяют животные, потому что в нем нет лжи и есть любовь. Это же транслируют Стэнли из «Маски» и Гарри из «Тупой и еще тупее». Образы Керри в основном — это закомплексованные социопаты, тщетно пытающиеся адаптироваться и совмещающие наивные детские мечты с часто жестокими проделками трикстера.

Керри сразу становится символом поп-культуры 1990-х, его шутки цитируют, молодежный MTV выдает ему награду за наградой, но кинокритики отказываются признать в артисте талант и вкус. У него нет «Оскара», но за «Шоу Трумана» и «Человека на Луне» Керри получил «Золотые глобусы». И при этом не слезал с антидепрессантов. Керри не просто комик, он большой трагический артист, как и всегда было положено великим клоунам.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Больнее и еще больнее: как Джим Керри готовился к юбилею в аду»

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