Два ребенка погибли и 34 человека ранены при взрыве гранаты в Южном Судане

В Южном Судане из-за взрыва гранаты на вечеринке погибли два ребенка и 34 человека пострадали. Об этом в воскресенье, 16 января, сообщила Radio Tamazuj со ссылкой на власти страны.

По его информации, взрыв произошел в субботу в регионе Западный Бахр-эль-Газаль. Местный военный бросил гранату в группу людей, устроивших ночную вечеринку в одной из деревень. Среди пострадавших есть 16 детей, возраст которых составил от 11 до 16 лет, и два полицейских.

«По информации, которую мы получили, там был один служащий из числа раненых героев, который взорвал гранату в состоянии алкогольного опьянения», — заявил представитель полиции региона капитан Гуот Гуот Акол.

Отмечается, что виновник трагедии пока не арестован. Комиссар округа Западный Авейль, где произошел инцидент, подтвердил факт взрыва, но отметил, что он произошел, по его данным, из-за взорвавшегося генератора.

В сентябре прошлого года восемь человек пострадали от взрыва гранаты на филиппинском острове Минданао. ЧП произошло в ходе волейбольного матча в городе Дату-Пианг. Расследование показало, что граната находилась среди зрителей.