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Режиссер рассказал о съемках программы «Наука и техника» на РЕН ТВ

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Режиссер-постановщик новой программы РЕН ТВ «Наука и техника» Роман Иовца 16 января рассказал о том, что ждет телезрителей.

По его словам, похожих передач на телевидении было немало, но эта особенная. В частности, отличительной ее чертой станет то, что серьезные вещи будут объясняться подробно, внятно и с юмором.

«Было много программ, но такая одна. Мы вложили в нее просто много души, сердца. Это раз. А во-вторых, она очень объемная. Так, скажем, она затрагивает все темы, которые были в похожих программах, но только еще обширнее. То есть глубже, выше. Мы снимали [ведущего] Михаила (Борзенкова. — Ред.) и под землей, глубоко под землей, и на небоскребах, и в воздухе, и под водой, и в подводной лодке, даже в космосе. Даже в космическом корабле», — рассказал режиссер.

Программу готовили год, за это время отсняли 19 выпусков. Каждый из них будет длиться по часу. Иовца отметил, что съемочная группа была всецело погружена в процесс.

«Мы не высыпались. Мы спали только по три часа, четыре. А так, сложностей никаких. Работа в удовольствие была. Много очень интересных локаций, очень хороший ведущий. Правда. Редко попадаются такие люди. И мы как-то сплотились вместе — вся команда», — признался режиссер.

Программа будет выходить на РЕН ТВ каждую субботу. Премьера состоится в полдень 22 января.

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