На Сахалине волонтеры расчистили территорию приюта для животных от снега
На Сахалине реально бывает «снег выше крыши». Волонтеры пришли на выручку местному приюту для животных, сообщает телеканал «Известия». Добровольцы очистили проходы к вольерам от снега. Работали те, кто заботится о постояльцах приюта. Некоторых собак буквально спасли из снежного плена.
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