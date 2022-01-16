Прямой эфир
Общество
Синоптик пообещал москвичам крещенские морозы
Общество
В России за сутки выявили 29 230 новых случаев COVID-19
Общество
Приемная кампания в МГУ начнется 20 июня и пройдет в основном удаленно
Интернет
Портал «Госуслуги» разослал предупреждение о случаях мошенничества
Мир
Путин проведет переговоры с президентом Ирана в Москве на следующей неделе
Мир
Генсек ОДКБ исключил новое обострение ситуации в Казахстане
Армия
Девятнадцать самолетов с миротворцами РФ вернулись из Казахстана
Мир
В ЛНР заявили о бронетехнике украинских силовиков в Донбассе
Спорт
Джокович рассказал о разочаровании из-за решения суда о депортации
Общество
В России задумались над созданием вакцины на основе штаммов «Дельта» и «Омикрон»

Количество действующих астронавтов в NASA сократилось до 44

0
Выделить главное
вкл
выкл

В США заканчиваются действующие астронавты. Число активных покорителей космоса в NASA сократилось до 44. И пополнения в ближайшие несколько лет не предвидится. За полвека это самый маленький состав отряда астронавтов, передает телеканал «Известия». Ключевая причина — низкий темп подготовки новых специалистов. Прежние астронавты выходят на пенсию, а смена не приходит. NASA срочно пересматривает программы подготовки. Вероятно, агентство попросит увеличение бюджета. Сокращение числа астронавтов может повлиять на лунную миссию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022