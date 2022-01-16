Количество действующих астронавтов в NASA сократилось до 44

В США заканчиваются действующие астронавты. Число активных покорителей космоса в NASA сократилось до 44. И пополнения в ближайшие несколько лет не предвидится. За полвека это самый маленький состав отряда астронавтов, передает телеканал «Известия». Ключевая причина — низкий темп подготовки новых специалистов. Прежние астронавты выходят на пенсию, а смена не приходит. NASA срочно пересматривает программы подготовки. Вероятно, агентство попросит увеличение бюджета. Сокращение числа астронавтов может повлиять на лунную миссию.

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