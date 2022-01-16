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РФПИ подал заявку на одобрение вакцины «Спутник М» для подростков

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Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на одобрение вакцины для подростков в регулирующий орган в Индии. Процесс одобрения «Спутника М» займет около двух месяцев, передает телеканал «Известия». Вакцину для подростков в РФ зарегистрировали 24 ноября. Препарат будет применяться для детей от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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