РФПИ подал заявку на одобрение вакцины «Спутник М» для подростков

Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на одобрение вакцины для подростков в регулирующий орган в Индии. Процесс одобрения «Спутника М» займет около двух месяцев, передает телеканал «Известия». Вакцину для подростков в РФ зарегистрировали 24 ноября. Препарат будет применяться для детей от 12 до 17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов.

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