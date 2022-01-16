Российские фигуристы взяли золото во всех видах на ЧЕ

Российские фигуристы взяли золото во всех видах на чемпионате Европы в Таллине. Лучшими в одиночном катании стали Камила Валиева и Марк Кондратюк, передает телеканал «Известия». Также золото взяла спортивная пара пара Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. В танцах на льду победили Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второй в женской программе стала Анна Щербакова. Бронзу в одиночной программе взяла Александра Трусова. Российская команда повторила победу на ЧЕ-2020 в Австрии. В Таллине в субботу завершилась соревновательная программа европейского первенства.

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