Представитель ВОЗ в РФ спрогнозировала дальнейшее распространение «Омикрона»

«Омикрон» менее серьезен, чем предыдущие штаммы. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович, передает телеканал «Известия». Однако она предупредила: мутацию нельзя недооценивать. Заболевание в любом случае чревато серьезными последствиями. Новый штамм распространяется в пять раз быстрее «Дельты». Иммунологи полагают, что волна «Омикрона» в РФ продлится 2–3 месяца.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.