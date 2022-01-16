ООН объявила о готовности помочь в связи с цунами у островов Тонга

ООН следит за ситуацией с цунами в тихоокеанском регионе и готова при необходимости оказать помощь. Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак в субботу, 15 января.

«Генеральный секретарь глубоко обеспокоен сообщениями о цунами и пепле, обрушившимися на Тонга, а также предупреждениями о цунами, озвученными в других странах», — говорится на сайте организации.

Представитель также передал благодарность генерального секретаря организации Антониу Гутерриша тем странам, которые уже предложили свою поддержку.

15 января цунами обрушилось на побережье Японии. Приход волн стихии подтвердили в районах вдоль побережья — от Тохоку до Окинавы.

Также в субботу угроза цунами объявлена на Курилах после извержения подводного вулкана у островов Тонга. Угрозы населению и территории России нет.