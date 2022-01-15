Власти США начали антимонопольное расследование против компании Oculus

Федеральная торговая комиссия США начала расследование против компании Oculus. Фирма, принадлежащая Meta, разрабатывает VR-шлемы. Компанию подозревают в попытке монополизации рынка устройств и приложений, передает телеканал «Известия». Федеральную торговую комиссию интересует потенциальная антиконкурентная практика Meta в сфере VR. Уже были опрошены несколько разработчиков приложений для систем виртуальной реальности. Также поднимались вопросы о ценовой политике компании.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.