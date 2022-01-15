На улицах Москвы начали демонтировать части новогодних украшений

В Москве приступили к демонтажу новогодних украшений. В первую очередь с улиц уберут около 1 тыс. елей. Также вначале снимут некоторые объемные элементы и плакаты, сообщает телеканал «Известия». Световые элементы пока трогать не будут. Конструкции будут украшать город вплоть до весны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.