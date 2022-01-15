Самолеты с российскими миротворцами ОДКБ вернулись в Россию из Казахстана
Российские миротворцы ОДКБ возвращаются из Казахстана. Первые самолеты уже приземлились на аэродроме Северный в Иваново, сообщает телеканал «Известия». Десантников торжественно встретили на летном поле. Еще два самолета сели на подмосковном аэродроме Чкаловский. Всего задействовали 15 летательных аппаратов Ил-76 и три Ан-124. В начале января в Казахстане вспыхнули беспорядки. Для урегулирования ситуации привлекли коллективные миротворческие силы. Десантники охраняли стратегически важные объекты.
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