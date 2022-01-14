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Жителю Феодосии вынесли приговор за гибель женщины в пьяном ДТП

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Суд в Феодосии (Республика Крым) вынес приговор местному жителю, который в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и насмерть сбил женщину. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Авария произошла 26 августа 2021 года. Нетрезвый молодой человек за рулем Volkswagen Golf решил обогнать впереди идущие автомобили, которые начали притормаживать у пешеходного перехода. При выезде на зебру водитель сбил женщину. От полученных травм она скончалась на месте.

Суд квалифицировал действия подсудимого как нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Мужчина согласился с предъявленным обвинением и признал свою вину, пишет ИА «Крыминформ».

«Суд пришел к выводу, что задачам исправления осужденного и предупреждения совершения им новых преступлений будет отвечать наказание за содеянное преступление в виде реального лишения свободы сроком на пять лет и назначением молодому человеку дополнительного наказания в виде лишения права управления транспортными средствами на срок два с половиной года», — говорится в сообщении пресс-службы суда.

Кроме того, в полном объеме удовлетворен гражданский иск потерпевшей стороны на сумму 1,88 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

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