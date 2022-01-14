Microsoft изучит обвинения против Билла Гейтса в домогательствах

Microsoft обещала изучить обвинения против Билла Гейтса в домогательствах. На бизнесмена подавали заявления несколько женщин в компании о гендерной дискриминации в решениях руководства, передает телеканал «Известия». Кроме того, инженер фирмы заявила о романе с Гейтсом в течение нескольких лет. Microsoft наняла для процесса адвокатскую фирму.

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