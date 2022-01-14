Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с «Газелью» в Псковской области

В Куньинском районе Псковской области при столкновении легкового Renault и «Газели» погибла женщина, еще двое человек получили травмы. Об этом Псковской ленте новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Авария произошла днем 14 января на 420-м км трассы «Балтия», перед поворотом на деревню Жижица. По предварительной информации, водитель легкового Renault потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью».

В результате ДТП пассажирка легковушки получила травмы, от которых скончалась на месте. Водители обеих машин госпитализированы, пишет Псковское агентство информации.

Тело погибшей женщины пришлось деблокировать при помощи гидравлического инструмента. На месте работали поисково-спасательный отряд Великих Лук, пожарная охрана Куньинского района, сотрудники ДПС, скорая помощь, следственно-оперативная группа. Обстоятельства столкновения устанавливаются.

13 января под Энгельсом Саратовской области произошло крупное ДТП, унесшее жизни трех человек, еще двое получили травмы. На трассе у села Первомайское столкнулись маршрутный микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль.