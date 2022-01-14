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Ветеран из Белгорода установила новый рекорд в свой столетний юбилей

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В 100 лет — новый рекорд! «Железная бабушка» не хочет отдыхать даже в свой юбилей. Мария Денисовна Колтакова — вновь на острие событий. Ветеран простояла 100 сек. на стальных гвоздях. Достижение зафиксировали для Книги рекордов России, сообщает телеканал «Известия». Упражнение йогов — отличный способ отметить день рождения. Мария Денисовна получила множество поздравлений. Особое удовольствие для ветерана — песни фронтовых лет.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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