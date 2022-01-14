Свыше 52 т золота добыли в Магаданской области за год

В 2021 году в Магаданской области добыли 52,1 т золота и 678 т серебра. Итоги года подвело региональное министерство природных ресурсов и экологии.

Добыча драгоценных металлов велась из рудных и россыпных месторождений. Лидером по добыче рудного золота стал Тенькинский городской округ, где получено 25,2 т металла. Наибольшее количество россыпного золота добыли предприятия Ягоднинского городского округа.

Общая добыча золота выросла по сравнению с 2020 годом на 2,97 т. Добычу серебра удалось увеличить на 105,5 т, сообщает ИА MagadanMedia.

Основная добыча серебра пришлась на Омсукчанский округ, там получено 608 т металла.

Кроме того, в Магаданской области добыто 5,7 тыс. т свинца, добыча цинка составила 7,2 тыс. т.