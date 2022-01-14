Верховный суд США заблокировал указ Байдена об обязательной вакцинации

В США заблокировали требование Джо Байдена об обязательной вакцинации. Привить от COVID-19 нужно было сотрудников компаний со штатом от ста человек, передает телеканал «Известия». В качестве альтернативы они должны были еженедельно сдавать ПЦР-тесты. Мера затрагивала более 80 млн жителей страны. Решение об отмене постановления принял Верховный суд США. При этом осталось в силе требование вакцинировать медиков в учреждениях, финансируемых из бюджета. Президент заявил, что разочарован блокировкой требования. Байден пообещал оказать на компании давление, чтобы они добровольно привили сотрудников.

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