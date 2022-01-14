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Суд арестовал экс-главу ремонтно-строительного управления РАН

Экс-глава ремонтно-строительного управления РАН Дягилец арестован по делу о мошенничестве
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По обвинению в мошенничестве арестован бывший начальник ремонтно-строительного управления Российской академии наук Сергей Дягилец. Об этом говорится в материалах Таганского суда Москвы.

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Мужчина подозревается в мошенничестве на сумму более 219 млн рублей.

«По версии органов следствия, Дягилец в период с 2014 по 2018 год совместно с неустановленными лицами путем обмана похитил денежные средства в общей сумме 219 млн 32 тыс. 333 рубля, чем причинил ФГБУ «Российская академия наук» ущерб в особо крупном размере <...>. Таганским районным судом Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — приводит ТАСС текст документа.

В октябре обвинение в мошенничестве в особо крупном размере было предъявлено ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергею Зуеву. По версии следствия, мужчина причастен к хищению более чем 21 млн рублей, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Он арестован до 7 марта 2022 года.

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