Товарооборот России и Китая за год вырос до рекордных $146,8 млрд

Товарооборот РФ и Китая достиг рекордных $146,88 млрд. По данным таможни, в 2021 году рост составил 35,8%. Только за декабрь объем торговли двух стран — $16,44 млрд. Этот показатель на 11,5% больше, чем был в ноябре, сообщает телеканал «Известия». Положительное сальдо РФ за год достигло $11,76 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.