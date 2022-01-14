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Британский принц Эндрю лишен королевского патронажа и воинских званий

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В Великобритании принца Эндрю лишили королевского патронажа. Кроме того, сына Елизаветы II оставили без почетных воинских званий. Теперь обязанности принца распределят между членами королевской семьи на постоянной основе, передает телеканал «Известия». Ранее стало известно, что герцог Йоркский может предстать перед судом в США. Принца Эндрю подозревают в изнасиловании 17-летней девушки. По словам Вирджинии Джуфре, преступление произошло в 2001-м. Американка была одой из жертв увлечения финансиста Джеффри Эпштейна. В начале 2000-х годах бизнесмен организовал визиты несовершеннолетних. Предположительно, Эпштейн свел Вирджинию Джуфре с герцогом. Американка требует от принца материальную компенсацию за физический и моральный ущерб. Сын Елизаветы II отрицает обвинения в его адрес.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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