Жена Макрона будет судиться с распространителями слухов о ее трансгендерности

Супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижитт Макрон будет судиться с распространителями в интернете слухов о том, что она — трансгендер и была рождена мужчиной по имени Жан-Мишель Троне. Об этом сообщает BBC News cо ссылкой на ее юриста Жана Анноши.

«Ложь о 68-летней женщине распространялась аккаунтами, настроенными против ее мужа, президента Эммануэля Макрона, в том числе представителями крайне правых политических групп, выступающих против вакцинации, и движения «Заговор Канона», — говорится в материале.

Впервые информация о том, что Брижит Макрон родилась мужчиной, а затем сменила пол, появилась на одном крайне правом интернет-ресурсе под авторством некой Наташи Рей — на своей странице в Facebook она регулярно выражает ненависть к Эммануэлю Макрону и его жене. По словам женщины, она три года проводила журналистское расследование и разговаривала с многочисленными экспертами, которые «подтверждают» ее догадки о смене пола первой леди Франции.

Позднее слух получил широкое распространение в трансляциях на YouTube и в Twitter. Тысячи пользователей распространяли в сетях хештег #JeanMichelTrogneux. К середине декабря он был упомянут больше 66 тыс. раз.

Бриджит Макрон нередко подвергалась оскорбительным комментариям в интернете. Прежде всего из-за своей 24-летней разницы в возрасте с супругом. Однако она стала далеко не первой, кого злые языки попытались «записать» в мужчины. Ранее в США сомнения в половой принадлежности высказывались в адрес жены экс-президента США Мишель Обамы. Распространялись слухи, что она родилась мужчиной по имени Майкл Лавон Робинсон. Жертвой схожих сплетен стала и премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн.