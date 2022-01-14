Сайты госорганов Украины недоступны после хакерской атаки

Угрозы на сайтах госорганов Украины появились из-за хакеров. Злоумышленники атаковали серверы сразу нескольких ведомств, передает телеканал «Известия». Оказались взломаны ресурсы МИДа, минобрнауки, минагрополитики. На страницах появилось сообщение с угрозами на трех языках — русском, украинском и польском. Власти заявляют, что разбираются с последствиями хакерской атаки. Граждан в качестве альтернативы просят пользоваться сайтом МЧС.

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