Девочка упала под колеса поезда в Сочи

Девочка упала под колеса поезда на железнодорожном вокзале в Сочи. По пишет «КП-Кубань» 14 января, ЧП произошло в момент, когда прибывшая в город семья выходила из вагона.

Инцидент случился утром 10 января. Девочка вышла из вагона первой и отошла в сторону, пока родители выносили грудного ребенка, коляску и сумки. Ребенок подошел к вагону, зашел за предупреждающую линию и упал с перрона на пути.

На опубликованных кадрах видно, как девочка подходит к краю платформы и падает под поезд. Случившееся заметили очевидцы, бросились ей на помощь и помогли выбраться, отмечает телеканал «360».

В краснодарском линейном управлении МВД на транспорте сообщили, что девочка не получила травм. Поскольку в полицию никто не обращался, происшествия не зарегистрировано.

В июле 2021 года на Московском вокзале в Санкт-Петербурге ребенок и коляска с младенцем упали с платформы на рельсы. Семья из семи человек приехала на вокзал, чтобы отправиться на отдых в Анапу. На опубликованных кадрах видно, как мать идет с коляской и ребенком 2,5 года, в какой-то момент останавливается, а ребенок продолжает держаться за катящуюся дальше коляску. В результате он падает вместе с ней на рельсы.