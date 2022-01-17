На мой взгляд, наиболее чувствительными к повышению ФРС процентных ставок являются следующие отрасли: IT, частично сектор коммуникаций, а также отдельные бумаги других индустрий, относящихся к категории акций «роста». Данный факт обусловлен тем, что повышение ставок снижает ценность будущих денежных потоков, которые в большей степени определяют стоимость бумаг «роста». В выигрышной позиции в этих условиях находятся банковский подсектор (рост процентов положительно влияет на чистую маржу), а также сферы, которые могут быть отнесены к категории «стоимости», включая сектор здравоохранения, потребительских товаров и коммунальных услуг. Циклические отрасли в меньшей степени подвержены влиянию изменения ставки и в большей степени динамики восстановления экономической активности и состояния спроса и предложения.

Как базовый прогноз на 2022 год я рассматриваю вариант, при котором акции, характеризующиеся факторами «стоимости», «низкой волатильности» и «качества», будут определяющими. При этом важно отметить, что отраслевые тренды в подсегментах программного обеспечения, полупроводников, электроники, онлайн-торговли, видеоигр, стриминговых, платежных и прочих сервисов остаются сильными, поэтому крупные компании «роста» с высокой устойчивой маржинальностью будут в меньшей степени подвержены негативному эффекту от повышения ставок, и вероятно, что во втором полугодии 2022-го они могут вновь начать привлекать внимание инвесторов.

Я думаю, что рынок находится в процессе балансировки стоимости компаний, которая будет, вероятно, продолжаться в перспективе нескольких кварталов до достижения определенного уровня прозрачности относительно сроков действий ФРС. Потому я ожидаю, что ребалансировка из акций «роста» в акции «стоимости» может продолжаться до конца второго квартала 2022 года.

Инвестору не стоит отказываться от качественных историй роста (Amazon, Salesforce, Adobe, Qualcomm, Google, Facebook, Activision Blizzard, Snap и другие) только на том основании, что ставка, вероятно, будет повышаться в среднесрочной перспективе. При этом возможно, что 2022 год принесет с собой нормализацию оценок значительного числа компаний, поэтому я считаю, что инвесторы могут выиграть от сокращения позиций в очень агрессивных историях роста (Snowflake, Datadog, Nvidia, Virgin Galactic, Plug Power, Docusign, Trupanion и другие) в пользу «неинтересных» (Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, AstraZeneca, J.P. Morgan, Bank of America и прочих).

Среди активов, традиционно выигрывающих от растущей инфляции, можно отметить золото, сырьевые товары, недвижимость и облигации с защитой от инфляции (TIPS). При этом цены на сырьевые товары на текущий момент в основном определяются состоянием спроса и предложения, однако в случае, если инфляционное давление не будет краткосрочным, рост цен может оказать поддержку сырьевым товарам. Рынок недвижимости уже продемонстрировал мощное ралли в течение предыдущего года и, вероятнее всего, столкнется с трудностями на фоне удорожания фондирования, вызванного повышением ставки. Защитные характеристики золота в условиях увеличения стоимости товаров и услуг неплохие, так как повышенная инфляция стимулирует спрос на него как актив хеджирования, при этом рост доходностей облигаций снижает привлекательность вложения в золото, что ограничит рост котировок драгоценного металла.

Оценивая влияние роста цен на фондовый рынок США в целом, нужно отметить, что ключевыми характеристиками являются величина инфляции (сам факт ее наличия не является негативным, так как инфляция, как правило, связана с положительным экономическим ростом) и длительность периода повышенной динамики. В качестве базового сценария я ожидаю постепенного замедления инфляционного импульса к концу года. ФРС планирует около трех повышений ключевой ставки в 2022-м. Кроме того, я положительно оцениваю перспективы секторов с низкой эластичностью спроса, а именно здравоохранения и товаров массового потребления. Хуже других, вероятно, будут себя чувствовать ипотечные облигации, долгосрочные облигации, сектор товаров длительного пользования, а также акции «роста», но негативный эффект будет непродолжительным по времени.

В целом у меня нейтрально положительный взгляд на перспективы рынка в 2022 году. В качестве базового прогноза я считаю, что индекс S&P 500 вырастет до 5040. При этом вероятно, что четырехразовое или более повышение процентной ставки в 2022-м вкупе с сокращением баланса ФРС уже в первом полугодии могут оказать давление на котировки индекса.

Автор — директор аналитического департамента «Фридом Финанс»

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