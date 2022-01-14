Чат-бот запустили в Орле для жалоб на уборку во дворах

Жители Орла смогут пожаловаться на некачественную уборку во дворах в специально созданный для этого чат-бот «Администрация Орла на связи». Его запустила городская администрация. Жалобы с указанием проблемы и адреса принимают в Telegram.

В пресс-службе мэрии пояснили, что заявитель должен указать свой адрес, оценить состояние дорог и пешеходных дорожек во дворе, степень и качество уборки, качество обработки спецсредствами, наличие сосулек. Подтверждающие это фото приветствуются.

Жалобы напрямую поступают в администрацию. Там их оценивают, и, если управляющая компания действительно некачественно убирает двор, будут приняты меры. Причем жаловаться можно не только на уборку своего двора, но и соседнего. Количество заявок неограниченно, пишет InfoOrel.ru.